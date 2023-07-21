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В Архангельском епархиальном управлении прошло рабочее совещание

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел рабочую встречу в епархиальном управлении.

    Участниками совещания стали ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора священник Константин Порохин, глава епархиального информационно-издательского отдела священник Назарий Ярема, ключарь Ильинского собора Архангельска и глава архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов, настоятель храма пророка Илии на Кегострове священник Сергий Бычков, заведующий епархиальной канцелярией иеродиакон Георгий (Исаков), начальник епархиального склада Андрей Продан.

    На повестке встречи был широкий круг вопросов, связанных с работой епархиальных подразделений.

    Одной из ключевых тем совещания стало продолжение художественного оформления Михаило-Архангельского кафедрального собора. Мастера трудятся в соответствии с ранее принятыми планами. Завершается роспись западной стены собора, также идут работы, связанные с оформлением боковых приделов верхнего храма.

    На встрече обсудили вопросы организации архиерейских богослужений на предстоящий месяц, а также планирования общественных мероприятий с участием главы митрополии.

    Архипастырь поблагодарил соработников за труды, направленные на благо Святой Христовой Церкви, и пожелал всем участникам встречи помощи Божией в дальнейшем служении. 

(по материалам Архангельской епархии)

07 октябрь 09:06 | : Будни / Верую

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