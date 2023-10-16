Жители Майской горки благодарят "РВК- Архангельск" за залитый каток

Новая спортивная площадка, на которой дети из дворов микрорайона Майская горка летом играли в волейбол, зимой превратилась в хоккейный корт. Так было и раньше: двор дома на ул.Галушина, 9 – традиционное место встречи юных хоккеистов. Здесь каждый год проходят турниры, а покататься на коньках могут все желающие.

Двор на Галушина, 9 - одна их популярных площадок для отдыха и занятий спортом для местных жителей. В этом году по решению депутата областного Собрания Александр Фролов здесь заменили все отслужившие свой срок конструкции. А на их месте сейчас новая, современными площадка для игровых видов спорта.

Каток залит уже на новое покрытие. Накануне заместитель главы округа Майская горка Андрей Гуляев попросил помощи в этом у руководства РВК-Архангельск. Он лично контролирует процесс заливки. Содержанием катка, расчисткой его от снега также будет заниматься администрация округа.

«Мы всегда откликаемся на такие просьбы. Сами были детьми – понимаем, как это хорошо, когда в твоем дворе или где-то поблизости есть каток, и ты можешь оттачивать удар по мячику или шайбе, сколько твоей душе угодно. В мальчишках это развивает мужские качества - спортивный азарт, волю к победе, - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. - Главное, чтобы было понимание – залитый каток после нас не бросят на произвол судьбы, будут следить за состоянием льда, и он простоит всю зиму».

Водитель автоцистерны РВК-Архангельск Николай Евтяев привозил воду для заливки катков и в прошлые годы. В этом году это второй его приезд на будущий каток на 10-кубовом КАМАЗе. Николай уже знает, какая насадка на шланг для этого вида работ подойдет лучше, какой напор воды оптимален, всегда даст профессиональный совет.

«Одной машины воды недостаточно – 5 декабря мы залили каток только первым слоем, он должен был «встать» на морозе. Для этого обязательно проливаются все борта корта и территория по периметру площадки снаружи. На это ушла целая автоцистерна – 10 кубометров воды. Сегодня мы привезли еще столько же, чтобы пролить каток вторым слоем. Финишная заливка проводится уже горячей водой – ее наш водоканал тоже привезет, но уже завтра. И фронт работ будет посложнее – нужно будет весь лед разравнять специальными приспособлениями. Тогда кататься будет не только приятно, но и безопасно», - рассказал водитель автоцистерны РВК-Архангельск Николай Евтяев.

«Большое спасибо РВК-Архангельск за помощь в заливке поля, - поблагодарил водоканал депутат облсобрания Александр Фролов. - Каток очень востребован жителями Майской горки, покататься на коньках здесь можно бесплатно. Также традиционно мы проводим здесь турнир по хоккею с мячом среди школьных команд. В феврале он обязательно состоится».