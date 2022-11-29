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Накануне Крещения «РВК-Архангельск» обеспечил водой главные храмы города

В преддверие Крещенского сочельника 18 января и в праздник Крещения Господня 19 января водоканал обеспечивает подвоз воды в главные городские храмы. Этой традиции уже много лет, и руководство «РВК-Архангельск» в 2020 году приняло решение продолжить это доброе дело.

«Накануне мы уже отвезли воду в Кафедральный Собор Архангела Михаила и в Ильинский храм – заполнили все емкости. Завтра с половины седьмого утра и до шести вечера две наши автоцистерны будут дежурить у этих храмов. Чин освящения будет проведен сразу по приезду машин. У всех желающих будет возможность наполнить свои емкости уже освященной водой», - рассказал начальник центральной диспетчерской службы «РВК-Архангельск» Владимир Харитонов.

Кроме того, цистерна с водой отправлена в Храм Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в поселке Жаровиха.

Как рассказал представитель Архангельской митрополии иерей Андрей Чернушенко, чин водоосвящения с возложением Креста будет проведен в храме, далее священник поднимется на автоцистерну и с молитвой освятит находящуюся в ней воду.

Отец Андрей отметил, что чин водоосвящения превращает обычную воду в святую. В православной традиции принято использовать ее не только во время богослужений, но и окроплять водой углы в доме, пить и даже лечиться с ее помощью. Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина. Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением как святыню.

«С глубокой верой принесем эту святыню в свои дома, окропим жилища, поделимся ею с ближними, весь год будем пить её, воспоминая праздник Крещения Господня. Пусть эта вода освящает наши души и тела», - обратился к пастве митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

 

18 январь 13:53 | : Экономика

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