В Соломбале идут работы по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения

Накануне специалисты РВК-Архангельск восстановили участок водопровода в районе ул.Полярная, 24.



Сегодня бригада работает на следующем адресе – ул.Полярная, 36. Как сообщил начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Александр Неумоин, работы проводятся под давлением. Это дает возможность не отключать от водоснабжения абонентов Маймаксанского округа. Однако, абонентам следует сделать небольшой запас воды – возможно, на время ее придется перекрыть.



Исторически сети водоснабжения Архангельска, которые идут через реку в Соломбалу, были построены так, что один район зависит от другого. Магистраль идет через ВНС Соломбальского подъема – от нее запитана в том числе и Маймакса. В случае аварийных ситуаций на магистрали в Соломбале нам приходится ограничивать водопотребление жителей этого микрорайона. В ряде случаев наши специалисты стараются провести работы на трубе под давлением, снижая его в сети, но полностью не перекрывая воду.

«Учитывая процент износа сетей, переданных на обслуживание РВК-Архангельск, полностью уйти от нештатных ситуаций объективно невозможно. Можно добиваться планомерного снижения аварийности. Мы делаем все необходимое, чтобы потребители всегда были обеспечены водой», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Сергей Шваяков.