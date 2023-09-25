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В Соломбале идут работы по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения

Накануне специалисты РВК-Архангельск восстановили участок водопровода в районе ул.Полярная, 24.

 Сегодня бригада работает на следующем адресе – ул.Полярная, 36. Как сообщил начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Александр Неумоин, работы проводятся под давлением. Это дает возможность не отключать от водоснабжения абонентов Маймаксанского округа. Однако, абонентам следует сделать небольшой запас воды – возможно, на время ее придется перекрыть.

 Исторически сети водоснабжения Архангельска, которые идут через реку в Соломбалу, были построены так, что один район зависит от другого. Магистраль идет через ВНС Соломбальского подъема – от нее запитана в том числе и Маймакса. В случае аварийных ситуаций на магистрали в Соломбале нам приходится ограничивать водопотребление жителей этого микрорайона. В ряде случаев наши специалисты стараются провести работы на трубе под давлением, снижая его в сети, но полностью не перекрывая воду.

«Учитывая процент износа сетей, переданных на обслуживание РВК-Архангельск, полностью уйти от нештатных ситуаций объективно невозможно. Можно добиваться планомерного снижения аварийности. Мы делаем все необходимое, чтобы потребители всегда были обеспечены водой», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

08 ноябрь 12:05 | : Экономика

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