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РВК-Архангельск разъяснил, почему зимой ломаются водоразборные колонки

С начала года специалисты РВК-Архангельск отогрели 64 водоразборных колонки. Специально созданная для работы с ВРК бригада водоканала проводит плановые осмотры водоколонок, их оперативный ремонт и очистку прилегающей территории. 

Основная причина промерзания колонок — нарушение правил пользования водоразборными устройствами. Специалисты компании напомнили, что при нажиме на рычаг внутри водоразборной колонки открывается клапан и под давлением идет подача воды. Вместе с клапаном срабатывает эжектор, который̆ выкачивает оставшуюся после набора воду из полости колонки. При малом водоразборе эжектор не срабатывает, и вода, оставшаяся в полости водоразборного устройства, в зимнее время замерзает, что ведет к поломке. 

«В Архангельске много горожан живут в частных домах или в многоквартирных домах без подключения к центральному водоснабжению. Основным источником водоснабжения для них становятся водоразборные колонки. Образование наледи на устройствах - довольно частое явление для нашего региона в зимний период. Особенно часто замерзают именно механические водоразборные колонки. Мы стараемся  все заявки, касающиеся ремонта, отогрева и чистки водоколонок отрабатывать максимально быстро» - рассказал начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Чтобы избежать проблем с промерзанием колонок и гололедом вокруг них, нужно соблюдать правила пользования устройствами:

  • При наборе воды рычаг колонки нажимайте полностью. В противном случае не сработает эжектор, и корпус колонки полностью наполнится водой. Особенно это важно, если рычаг водоразборной колонки блокируется различными подручными предметами. Минимальный набор воды за один прием должен быть не менее 6-8 литров;
  • Не бросайте в ствол корпуса колонки механические предметы (камни, щепки, строительный мусор и т.д.);
  • Не присоединяйте к водоразборным колонкам трубы и шланги;
  • Не бейте тяжелыми предметами по механизму водоразборной и автоматической колонки;
  • Не производите самостоятельный ремонт водоразборной колонки;
  • Не используйте для набора воды посуду с узким горлышком.

Сегодня на обслуживании РВК-Архангельск находится 257 водоразборных колонок, из них 127 электронных, 118 - эжекторного типа и 12 экспериментальных вододомиков. В случае поломки устройства нужно обратиться по телефону кол-центра предприятия 61-00-00. 

15 январь 11:50 | : Экономика

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