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В Приморском округе многодетная семья мучается без холодного водоснабжения

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению многодетной матери об отсутствии организованного холодного водоснабжения в дер. Повракульская.

Установлено, что дом, в котором проживет семья к централизованной системе водоснабжения и водоотведения не подключен, водоразборные колонки в радиусе 100 метров от домовладения отсутствуют.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию МО «Талажское» обязанности организовать водоснабжение.

Решением Приморского районного суда от 05.07.2023 требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена обязанность в срок до 31.12.2023 организовать надлежащее водоснабжение домовладения многодетной семьи путем установки водоразборной колонки.

Судебный акт в законную силу не вступил.

24 июль 11:01 | : Скандалы

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