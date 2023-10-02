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Архангельские вандалы ополчились на водоразборные колонки

Водоразборную колонку по адресу пр. Ленинградский, д. 234 сломали уже второй раз с начала октября. Летом эту же колонку восстанавливали четыре раза. Каждый раз на время ремонта жители частных домов остаются без воды. На этот раз сотрудники РВК-Архангельск подали заявление в правоохранительные органы по неоднократным фактам вандализма. 

«Злоумышленники действуют всегда одинаково – выламывают замок и считыватель карт, разбивают электронику.  Ремонт колонки обходится предприятию в 5 тысяч рублей. Но если контроллеры можно купить в Архангельске, то датчики приходится заказывать и ждать. С начала года центральной диспетчерской службой водоканала принято 463 заявки на неисправность водоразборных колонок. Примерно треть из этих заявок – случаи умышленной порчи имущества», - рассказал инженер ЦДС Александр Усачев. 

Чаще всего ломают колонки, которые работают по электронным картам. Бесплатно набрать воды в таких устройствах, например, по пути на дачу, невозможно.  

«Колонками оборудованы специальными устройствами и ими могут воспользоваться только жители многоквартирных и частных домов, прописанные в зоне действия ВРК и получившие специальные  карты.  Это и злит вандалов, они ломают колонки в надежде получить бесплатную воду, а в итоге оставляют без воды жителей района», - говорит Александр Усачев.

Сегодня на обслуживании РВК-Архангельск находится 257 водоразборных колонок, из них 127 электронных, 118  - эжекторного типа и 12 экспериментальных  вододомов.

«Мы уже сделали ряд шагов, чтобы  не допустить порчи колонок. На самом проблемном адресе – пр. Ленинградский, д. 234 – теперь будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Горожане должны понимать: они несут ответственность за свои действия. Кроме того, мы разрабатываем и поэтапно внедряем собственный программный продукт. Он позволит нам вести полный контроль за колонками: видеть расход потребленной воды как по самому устройству, так и по каждому пользователю. До конца 2023 года мы рассчитываем подключить  к системе несколько десятков электронных колонок, в 2024-м - все 127», - рассказал руководитель группы автоматизированных систем производства «РВК-Архангельск» Максим Максимов. 

Водоканал призывает горожан бережно относиться к водоразборным колонкам – они единственный источник водоснабжения для жителей неблагоустроенных домов. При обнаружении неисправности просьба сообщать по телефону кол-центра 61-00-00.

18 октябрь 10:33 | : Экономика / Скандалы

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