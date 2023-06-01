«РВК-Архангельск» начал устанавливать «дома» для водоразборных колонок

На улице Кочуринской, 49 в Архангельске появилась новая водоразборная колонка. Ее внешний вид не самый обычный – это так называемый «вододомик». Такие колонки архангельский водоканал начал внедрять в тех районах Архангельска, где дома не подключены к централизованному водоснабжению, и людям приходится брать ресурс с колонки. Сейчас их установлено пять. Их изготавливают специалисты ремонтно-технической службы «РВК-Архангельск».

«В ведении нашей компании находится 250 водоразборных колонок. Опыт их эксплуатации показал: то, что хорошо на юге и в средней полосе, не очень эффективно работает в наших широтах. Регулярно кол-центр водоканала получает зимой заявки на отогрев колонок, случается, что подход к ним затруднен из-за прошедшего снегопада или гололеда. А мы хотим быть лучше для своих потребителей. Поэтому мы подумали: почему бы нам не прикрыть колонки и не сделать так, чтобы они не замерзали? В итоге появилось решение – строить «вододомики» и оснащать их специальным оборудованием», - рассказал начальник цеха ремонтно-технической службы «РВК-Архангельск» Александр Гагарин.

Установкой «вододомиков» занимается бригада цеха строительства сетей предприятия.

«Чем хорош «вододомик»? Это не только эстетика, но еще и продуманное решение для пользования колонкой зимой: в домике установлено специализированное оборудование, которое поддерживает определенную температуру и не позволяет воде замерзать», - говорит начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

Жители Кочуринской уже оценили нововведение. Евгений Иванович Кожнев обратился в офис компании за карточкой для пользования новой колонкой и, пользуясь случаем, поблагодарил сотрудников водоканала: «Эта новая колонка для меня более удобна, чем прежняя. Спасибо вам».

Компания приглашает абонентов, прописанных на улице Кочуринской, за электронными карточками для пользования водой. Вас ждут в офисе «РВК-Архангельск» на улице Касаткиной,9, кабинет 9 каждый рабочий день, кроме четверга, с 8 до 16 часов.