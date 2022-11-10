Люди из стали. РВК-Архангельск рассказал о работе бригад в лютые морозы

Несмотря на сильные морозы 6-10 января, первая рабочая неделя 2023 года стала «жаркой» для аварийно-ремонтных бригад «РВК-Архангельск». Резкое понижение температуры воздуха до минус 30-35 градусов осложнило эксплуатацию сетей водоснабжения.
11 января было устранено повреждение трубопровода диаметром 100 мм в районе Троицкого проспекта и Театрального переулка. Сегодня на объекте осуществляется уборка наледи и «зимний» этап благоустройства. Также ремонтно-восстановительные работы проведены на водоводе в районе ул. Октябрьской и Ленинградского проспекта.
Сегодня бригады «РВК-Архангельск» демонтировали в нежилом помещении на Наб. Северной Двины, 93 аварийный участок трубы, который не находится на балансе предприятия. При этом было необходимо в сжатые сроки ликвидировать утечку и восстановить стабильное водоснабжение микрорайона. Продолжаются ремонтные работы на ул. Терехина, 6, где специалисты меняют участок трубопровода диаметром 500 мм, снабжающего водой основную часть Соломбалы.
Кроме того, в разы возросла нагрузка на бригады по обслуживанию и ремонту водоразборных колонок. В условиях низких температур специалисты отогрели замерзшие колонки и убрали наледь в Маймаксанском, Северном, Соломбальском округах, а также в округе Варавино-Фактория. Важно отметить, что в этих районах находится значительная часть деревянного жилфонда, где колонки являются основным источником водоснабжения жителей.
«Учитывая, что «РВК-Архангельск» является предприятием непрерывного цикла, мы всегда и при любых погодных условиях готовы решать задачи по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения областной столицы. Для этого в арсенале водоканала есть вся необходимая спецтехника, а самое главное - опытные специалисты ремонтных бригад. Благодаря оперативному реагированию были своевременно устранены все выявленные повреждения», — подчеркнул главный инженер предприятия Дмитрий Черкашин.