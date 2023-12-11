Иван Воронцов оценил качество уборки Архангельска от снега

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов оценил уборку столицы Поморья на объектах, закрепленных за муниципальным учреждением «Чистый город».

МКУ «Чистый город» было создано чуть больше года назад по инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева. Его главная цель наведение порядка и поддержание чистоты на улицах города, памятных местах, благоустроенных территориях и прогулочных зонах и вторая важная задача - возрождение института дворников.

Насколько эффективно предприятие справляется с поставленными задачами, оценил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. Вместе с директором МКУ «Чистый город» Алексеем Бельковым в ходе рабочей встречи они осмотрели уборку скверов и пешеходных зон в центральной части города, посетили несколько детских площадок на внутридворовых территориях и в завершении оценили качество уборки мостовых в деревянном жилом секторе.

Объектов много… и не только в центре областной столицы. Например, в Ломоносовском округе это 11 зон отдыха и «Белый сквер» в Соломбале. «Чистый город» и МУП «Городское благоустройство» разделили между собой зоны ответственности, но при этом находятся в постоянном контакте и взаимодействии. Набережная чистится совместными усилиями.

Однако, не на всех территориях снег убран полностью. На это обратил внимание председатель Архангельской городской Думы. Так, перед кинотеатром «Мир» убраны тротуары и территория вокруг памятника Павлину Виноградову. А вокруг них лежит снег высотой около полуметра.

«Судя по высоте сугробов, они здесь лежат не меньше месяца. И даже пусть пешеходные тротуары убраны, но складывается впечатление, что территорию не чистят. Сам по себе такой подход выглядит, мягко говоря, странно», - отметил Иван Воронцов.

Как пояснил руководитель «Чистого города», эту территорию обслуживают несколько подрядчиков. И если они свою вверенную зону исправно убирают, то от соседей добиться этого не могут.

«Нас иногда спрашивают люди – а почему вы просто не возьмёте, и не почистите чужую территорию? Мы бы с удовольствием это сделали, но мы муниципальное предприятие и за подобную нецелевую работу мы получим наказание, а не благодарность. Мы постоянно обращаемся к этим подрядчикам с просьбой убрать территорию, но они не всегда оперативно реагируют на это», - пояснил Алексей Бельков.

Иван Воронцов подвел общий итог инспекции:

«Возрождение института дворников – это грамотное и мудрое решение. За год работы предприятия мы убедились в его эффективности. Самый простой пример – на минувших новогодних праздниках общественные территории и места отдыха были почищены. Все объекты их зоны ответственности находятся в чистоте и порядке.

Вместе с тем, есть замечания к подрядным организациям, который отвечают за смежные участки. Отдельно будем встречаться с администрациями округа и города, чтобы решить эту проблему. В идеале – чтобы территория не была разделена на разных подрядчиков, а убиралась одним.

Что самое важное – мы видим, как люди поддерживают чистоту и порядок на вверенной территории. Считаю, что практику «Чистого города» стоит распространить и на остальные округа Архангельска».



