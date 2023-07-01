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Архангельск отмечает годовщину возвращения дворников

На сегодняшний день в каждом округе сформировался костяк команды рабочих по благоустройству, хотя сложности с ротацией кадров тоже бывают. Требования к дисциплине и самоотдаче серьезные, зато предлагается официальное оформление, полный соцпакет и зарплата порядка 40 тысяч рублей.

 Дворники округов – универсальные рабочие, которые летом подметают и косят траву, зимой убирают снег, а при необходимости – ремонтируют игровое оборудование и мостки, красят скамейки и урны, укладывают тротуарную плитку.

 Новая модель уборки городских территорий сложилась и показывает хороший результат: в штат округов вернули дворников, а для содержания общественных пространств создали две муниципальные структуры – «Городское благоустройство» и «Чистый город». Поддержание порядка на общественных территориях, в парках, скверах, на площадках теперь носит системный характер. Удалось включить в план работ и ряд так называемых неразмежеванных территорий.

Комментарий от главы Архангельска Дмитрия Морева:

- На достигнутом мы не остановимся: будем увеличивать количество рабочих по благоустройству, чтобы с каждым годом чистоты и порядка в городе становилось больше. А сейчас я благодарю всех дворников Архангельска за большой труд. Вы выполняете важную работу, результаты которой у всех на виду!


05 сентябрь 11:35 | : Будни

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