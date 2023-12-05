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4-я сессия АрхГорДумы начнет работу 14 декабря

14 декабря в 10:00 начнёт свою работу четвертая сессия городской Думы 28-го созыва. Постановление о созыве сессии подписал председатель городской Думы Иван Воронцов. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

 Вопросы:

 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа "Город Архангельск".

О городском бюджете  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (второе чтение).

Об утверждении Порядка использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность городского округа "Город Архангельск"

 

 

01 декабрь 10:13 | : Политика

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