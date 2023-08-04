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Глава Архангельска проверил, как ремонтируются дороги

Речь идет о ремонтах на участках дорог по улице Орджоникидзе и части Маймаксанского шоссе – от улицы Мостовая до ул. Победы. Впечатлениями от рабочей поездки в жаркий солнечный день поделился Дмитрий Морев:

– В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы в течение двух лет проводим планомерную работу и завершаем ремонты на большом участке от Маймаксанского шоссе до улицы Победы. Не оставляем в стороне окраины, постепенно улучшая их инфраструктуру. Подрядчик «Севдорстройсервис выполнил на обоих объектах более 90% от общего объема работ. Осталось обустроить тротуары, установить бортовой камень, укрепить обочины.
 
 Вместе с главой в поездке приняли участие спикер Гордумы Валентина Сырова, городской депутат Иван Воронцов.

 Иван Воронцов оценил качество работ на участке по ул. Орджоникидзе.

– Раньше здесь была практически непроезжая дорога: везде канавы, ямы колдобины. Сегодня мы видим, как этот участок преобразился, появились новые тротуары. В ближайшие годы в Северном округе работа по восстановлению дорожных покрытий будет продолжена, – сказал Иван Воронцов.

 Валентина Сырова добавила, что подрядчик учел замечания, которые депутаты получили от наших общественников и от местных жителей.

– В частности, была достигнута договоренность о ремонте покрытия на въезде к кладбищу «Южная Маймакса», где качество покрытия оставляет желать лучшего. Глава города распорядился провести грейдирование и отсыпку на этом участке. А к жилым домам многодетных семей на Маймаксанском шоссе сформирован заезд с укладкой бортового камня, – сказала Валентина Сырова.


02 август 16:26 | : Политика / Экономика

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