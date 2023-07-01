Скоро полетим! В аэропорту Архангельска завершилась реконструкция ВПП

В рамках реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Архангельск строители завершили бетонирование искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 2500 метров.

- Эти масштабные работы – основные в первом этапе реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Сейчас в аэропорту ведется установка светосигнального и метеооборудования, асфальтирование обочин и планировка летного поля. Параллельно с этим строители занимаются обустройством водосточно-дренажной сети и объектов радиотехнического обеспечения. Приемка работа запланирована на конец октября, параллельно будет идти оформление разрешительной документации, чтобы при полной готовности полосы полеты возобновились как можно скорее, – сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Качество проделанных работ также оценил первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, который сегодня посетил объект, где встретился с руководством аэропорта, представителями государственного заказчика и подрядчика.

- Подтверждаем высокое качество работ, которое мы регулярно проверяли в течение всего периода их выполнения. В ближайшее время подрядчику еще предстоит выполнить определенную часть работ. Все работы строителями выполняются своевременно, а ресурсов и техники у подрядной организации для этого достаточно. На следующей неделе еще раз встретимся с заказчиком и подрядчиком, чтобы уже определить точную дату открытия аэропорта, – отметил Алексей Алсуфьев.

Выполнение оставшихся работ будет контролироваться региональным правительством и государственным заказчиком ФКУ «Ространсмодернизация» в штабном режиме.

Реконструкция самой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, а также установка оборудования – это лишь первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта.

В 2024 году на территории аэропорта будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы. Ориентировочно, работы продлятся до августа будущего года, но при этом они не будут влиять на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск ведется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Последний раз ее капитально ремонтировали 40 лет назад – в 1983 году.

Главная цель столь масштабных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлётно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов.