Аэропорт "Архангельск" скоро будет готов принимать самолеты и пассажиров

Готовится к скорому открытию после масштабной реконструкции международный аэропорт Архангельск. Она проводилась по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» по поручению Президента России.

Все основные работы завершены: забетонирована взлетно-посадочная полоса, заасфальтированы обочины и рулежные дорожки, обустроены водосточно-дренажная сеть и объекты радиотехнического обеспечения.

Сейчас идет подготовка к летной проверке светосигнального оборудования, курсовых и боковых радиомаяков. Она запланирована в период с 12 по 15 ноября. Параллельно проводится процедура сертификации аэропорта.

Сегодня аэропорт посетил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ему слово:

- Отдельное внимание мы уделили дизайнерскому оформлению здания. Аэропорт носит имя Федора Абрамова, поэтому на фасаде пассажирского павильона сделали логотип с портретом писателя. А в зале вылета северодвинский художник завершает работу над созданием изображения родной деревни Абрамова – Верколы.



