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Группа Аквилон обещает работать в дни новогодних каникул

Офис в Архангельске на ул. Попова, 14, 6-й этаж будет открыт:

В субботу 30 декабря с 11.00 до 17.00
 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни
 3-6 и 8 января с 11.00 до 17.00
 с 9 января - по обычному графику.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 110 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 365 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

 Первые старты продаж в новых жилых комплексах  Архангельске и Северодвинске запланированы на январь-февраль. Забронировать квартиры можно уже сейчас.

 

29 декабрь 10:31 | : Экономика

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