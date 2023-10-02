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На ЖК «Аквилон City» в Архангельске ведется устройство кровли

Группа Аквилон продолжает реализацию в Архангельске проекта комплексной застройки в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского.

 Напомним, в 2020 году на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик расселил находящиеся там три аварийных деревянных дома - все жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории, также были выкуплены земли у частных лиц. Таким образом, на участке общей площадью порядка 1,8 га строятся разновысотные жилые комплексы «Аквилон City», «Аквилон City Towers» и «Аквилон City Residence», а также встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое будет передано муниципалитету.

 В настоящее время на ЖК «Аквилон City» завершена кирпичная кладка стен и внутренних перегородок 12-этажного здания, на 50% выполнено устройство кровли. Оконные блоки установлены на 90%, остекление балконов осуществлено на 50%. Внутренние сети выполнены: отопления и электроснабжения - на 90%, водоснабжения и канализации – на 60%. Ведется чистовая отделка мест общего пользования и прокладка наружных сетей.

 На ЖК «Аквилон City Towers» (1-я очередь) ведутся монолитные работы по возведению каркаса 11-го этажа, они выполнены на 35%. Ведется устройство наружных стен на 3-4-м этажах. Внутренние перегородки на 2-м этаже смонтированы на 25%.

 На 4-этажном ЖК «Аквилон City Residence» завершена разработка котлована, началось погружение основного объема свай.

Все здания возводятся по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Также увеличена толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий, что повышает звукоизоляцию помещений. Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилые комплексы оснащаются набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. Благоустройство дворовой территории будет выполнено согласно всем современным стандартам.

 В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и сквер, расселяет более 30 аварийных домов, передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 

20 ноябрь 12:25 | : Экономика

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