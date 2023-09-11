Александр Фролов: Группа Аквилон уверено смотрит в будущее

Накануне 20-летия компании председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов рассказал о новых проектах, вызовах с которыми сталкивается крупнейший девелопер региона и перспективах развития отрасли в нашем регионе.

Интервью, которое Александр Фролов дал директору ГТРК «Поморье» Сергею Николаеву и журналистке Елене Юрьевой смотрите 12 октября в программе «Доброе утро, Поморье» в 8.00 на канале «Россия-24» и 9.30 на канале «Россия-1».

Напомним, что в текущем году в Архангельске Группа Аквилон, которая 13 октября отметит 20-летие, ввела в строй три жилых комплекса, 64,8 тыс. кв. м нового жилья - 928 квартир. Все они приобретены архангелогородцами. До конца года в столице Поморья и городе корабелов планируется ввести еще два жилых комплекса площадью около 50 тыс. кв. м – 777 квартир.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



