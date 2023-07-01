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Группа Аквилон в лидерах строительной отрасли Поморья

За 8 месяцев текущего года Группой Аквилон введено в эксплуатацию 64,8 тыс. кв. м нового жилья.

 По информации министерства строительства и архитектуры региона в целом в Поморье за этот период введено в эксплуатацию 179,2 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Таким образом, вклад Группы Аквилон составляет 36% от этого объема.

 В текущем году в Архангельске компания, которая в октябре отметит 20-летие, ввела в строй три жилых комплекса, всего  928 квартир. Все они приобретены архангелогородцами. До конца года в столице Поморья и городе корабелов планируется ввести еще два жилых комплекса площадью около 50 тыс. кв. м – 777 квартир.

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 


13 сентябрь 09:51 | : Экономика

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