Группа Аквилон в очередной раз признана Надежным застройщиком России

По итогам 2023 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства. Золотой знак «Надежный застройщик России» компания получила в 10-й раз.

В этом году наградами были отмечены все подразделения Группы Аквилон, которые осуществляют свою деятельность в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Звание «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля с 2014 года за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля. По данным портала Единый Ресурс Застройщиков ЕРЗ.РФ, премия входит в пятерку самых наиболее престижных наград для девелоперов страны.

Эксперты оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей, и анализируют документы на соответствие 214-ФЗ. Далее определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора. Группа Аквилон является обладателем всех десяти знаков с момента основания награды.

- Наша компания делает ставку комплексное освоение территорий, на строительство качественного и надежного жилье, импортозамещение, цифровизацию и использование самых современных строительных, инженерных и информационных технологий. В этом году вновь специалистами Фонда развития механизмов гражданского контроля были проверены все наши строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков. Результаты подтвердили, что к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов, а права и интересы покупателей недвижимости защищены в рамках действующего законодательства, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и сквер, расселяет более 30 аварийных домов, передаст региону для предоставления нуждающимся более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.