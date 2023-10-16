Группа Аквилон приступила к реализации Арктической ипотеки

Порядка десяти заявок на приобретение квартир в новостройках Группы Аквилон одобрено банками-партнерами компании. Первые договоры будут заключены до конца недели.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина на Арктическую зону РФ были распространены условия ипотеки, действовавшей для регионов Дальнего Востока. Официально программа стартовала с 8 декабря, но заявки на предоставление ипотечных кредитов банки начали принимать с конца октября.

Арктическая ипотека по ставке 2% годовых доступна молодым семьям, в которых супруги не достигли 36 лет, одиноким родителям, не достигшим возраста 36 лет и имеющим детей в возрасте до 19 лет, участникам программ «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов», а также работникам государственных и муниципальных медицинских и образовательных организаций (стаж работы должен быть не менее пяти лет) и вынужденным переселенцам. При этом требования к возрастному и семейному положению не применяются к последним трем категориям. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки - до 20 лет.

- В настоящее время идет процесс одобрения банками ранее поступивших заявок. Около 10 договоров на приобретение квартир в новостройках Группы Аквилон находятся в стадии оформления, планируется, что сделки будут заключены до конца недели. В том числе среди покупателей квартир в новых жилых комплексах Группы Аквилон – семьи учителей, для которых ставка по кредиту в рамках Арктической ипотеки составит не 2% 0,7%, - рассказала ипотечный брокер Группы Аквилон Анна Шабанова.

Льготная ипотека по низкой ставке улучшит социальный климат в Арктической зоне и даст ей дополнительный импульс к развитию. Кроме того, как показывает практика, стимулируя спрос на жилье, льготные ипотечные программы становятся драйвером развития и жилищного строительства. Для Арктики это особенно важно, поскольку в этой зоне строительство сопряжено с дополнительными трудностями в силу более сложной логистики. Стабильный спрос на жилье снизит риски для застройщиков и позволит расширить горизонты планирования.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (5 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 350 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



