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Малые предприятия в Архангельской области сделали впечатляющий рывок

Аналитики hh.ru вместе с экспертами из Calltouch, банком Точка проанализировали активность малого, среднего и микро-бизнеса в 2023 году и выяснили, работники каких профессий наиболее востребованы в сегменте среднего, малого и микробизнеса в Архангельской области. 

Число открытых вакансий в микробизнесе Архангельской области с начала года выросло на 27%, в малых предприятиях — на 68%, в среднем бизнесе — на 11%. Больше всего персонал искали малые предприятия – с начала года им потребовалось более 3 600 новых сотрудников. Еще почти 2 700 вакансий было размещено микро-бизнесом, и более 2 100 – приходится на средние организации. 

С начала 2023 года, наибольший рост спроса на персонал наблюдается у микрокомпаний в таких отраслях как товары народного потребления (непищевые) (на 80% больше январских показателей), продукты питания (+64%). Кроме того, высок спрос на персонал в сфере «Финансовый сектор» (+50%) и «Услуги для бизнеса» (+29%). 

В малом бизнесе серьёзный рост спроса на сотрудников зафиксирован у подрядчиков в сфере металлургии и тяжелого машиностроения (по +72% новых рабочих мест с начала года в каждой сфере), в сфере розничной торговли (+38%), в области автомобильного бизнеса (+31%). Также востребованы врачи и фармацевты – более за последнее время прирост более 6%. 

Средний бизнес наиболее активно искал и продолжает набор работников в следующих отраслях: перевозки, логистика (прирост 70% с начала года), лесная промышленность (более 110 вакансий, что на 44% больше, чем в зимой). Высоким спросом у среднего бизнеса пользуются также энергетики (на 45% больше, чем в начале года). 

«Данные hh.ru показывают, что наиболее высокий рост спроса на сотрудников характерен для МСБ, чья деятельность связана с реальным сектором экономики. Именно подрядчики в отраслях машиностроение и металлообработка, небольшие компании в автобизнесе сегодня выступают драйвером развития малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, наибольшую численную потребность в кадрах сегодня, как и во всей экономике, испытывают компании строительного сектора, розничной торговли и ИТ»,отметила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

19 сентябрь 08:05 | : Экономика

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