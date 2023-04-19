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Сельскохозяйственной отрасли Поморья срочно понадобились кадры

 Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства Архангельской области и выяснили, что за последний месяц местному бизнесу понадобилось на 60% специалистов больше, чем в начале лета 2022 года 

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Архангельской области работодатели из сельского хозяйства разместили на hh.ru около 180 вакансий. Это на 60% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 

 Заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Архангельской области уменьшилась на 4 000 рублей за месяц, теперь она составляет около 74 000 рублей. При этом в целом по стране наблюдается стабильный ежемесячный рост заработной платы, которую готов платить работодатель сотрудникам в сфере сельского хозяйства. Так, за май заработная плата по России в сельскохозяйственной сфере увеличилась на 1 350 рублей (до 72 400). 

Чаще всего работодатели из области сельхоза ищут и принимают на работу сервисных инженеров, технологов и машинистов, а также ветеринарных врачей и агрономов. 

 Стоит отметить, что в Архангельской области по большей части все же продолжают искать сотрудников в сфере сельского хозяйства по вахте: 47% работодателей предлагают такой формат работы и лишь - 1% гибкий график, при котором есть возможность совмещать работу

 Рейтинг актуальных вакансий в сфере сельского хозяйства, Архангельская область:

Автокрановщик, от 148 500 до 153 450 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82014543

 

04 июль 09:42 | : Экономика

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