Сельскохозяйственной отрасли Поморья срочно понадобились кадры

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства Архангельской области и выяснили, что за последний месяц местному бизнесу понадобилось на 60% специалистов больше, чем в начале лета 2022 года

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Архангельской области работодатели из сельского хозяйства разместили на hh.ru около 180 вакансий. Это на 60% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Архангельской области уменьшилась на 4 000 рублей за месяц, теперь она составляет около 74 000 рублей. При этом в целом по стране наблюдается стабильный ежемесячный рост заработной платы, которую готов платить работодатель сотрудникам в сфере сельского хозяйства. Так, за май заработная плата по России в сельскохозяйственной сфере увеличилась на 1 350 рублей (до 72 400).

Чаще всего работодатели из области сельхоза ищут и принимают на работу сервисных инженеров, технологов и машинистов, а также ветеринарных врачей и агрономов.

Стоит отметить, что в Архангельской области по большей части все же продолжают искать сотрудников в сфере сельского хозяйства по вахте: 47% работодателей предлагают такой формат работы и лишь - 1% гибкий график, при котором есть возможность совмещать работу

Рейтинг актуальных вакансий в сфере сельского хозяйства, Архангельская область:

Инженер-технолог, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82518562

Заведующий лабораторией, от 45 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/80443760

Машинист автогрейдера, до 190 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/82307555

Водитель сочлененного самосвала, от 160 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82189198

Механик по ремонту лесозаготовительной техники, от 70 000 до 90 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78752537

Тракторист, от 40 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82340009

Автокрановщик, от 148 500 до 153 450 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82014543