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В Архангельске усиленно ищут управляющего рестораном

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 35 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Владимире, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Вологде, Иваново, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Калуге, Мурманске, Нижневартовске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

Архангельск 

Должность 

Предлагаемая зарплата

1

Водитель категории Е 

127 000 — 205 000 руб.

2

Руководитель складской логистики 

от 100 900 руб.

3

Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса 

от 92 877 руб.

4

Заместитель начальника отдела строительного контроля 

от 90 000 руб.

5

Управляющий рестораном 

от 70 000 руб.

 

 

26 сентябрь 09:33 | : Экономика

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