Работа твоей мечты в Архангельске за август месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 28 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Туле, Твери, Мурманске, Брянске, Калининграде, Архангельске, Сыктывкаре, Новороссийске, Вологде, Стерлитамаке, Великом Новгороде, Владимире, Благовещенске, Братске, Орле, Тамбове, Петрозаводске и Нижневартовске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!
Архангельск
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№
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Должность
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Предлагаемая зарплата
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1
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115 600 руб.
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2
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от 100 000 руб.
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3
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99 000 руб.
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4
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от 70 000 руб.
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5
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от 60 000 руб.