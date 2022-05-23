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Работа твоей мечты в Архангельске за август месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 28 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Туле, Твери, Мурманске, Брянске, Калининграде, Архангельске, Сыктывкаре, Новороссийске, Вологде, Стерлитамаке, Великом Новгороде, Владимире, Благовещенске, Братске, Орле, Тамбове, Петрозаводске и Нижневартовске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

Архангельск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Территориальный менеджер

115 600 руб.

2

Начальник строительного участка

от 100 000 руб.

3

Менеджер по снабжению

99 000 руб.

4

Прораб

от 70 000 руб.

5

Бизнес-аналитик

от 60 000 руб.

 

24 август 09:41 | : Экономика

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