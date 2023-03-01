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Лучшие вакансии марта 2023 года в Архангельске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 18 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Мурманске, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Нижневартовске, Севастополе и Симферополе — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

 

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса 

от 86 000 руб.

2

Рабочий железной дороги 

70 000 руб.

3

Руководитель секции 

60 000 — 75 000 руб.

4

Менеджер оптовых продаж 

от 55 000 руб.

5

Инженер ПТО 

50 000 руб.

 

28 март 10:57 | : Экономика

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