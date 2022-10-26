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Лучшие вакансии в Архангельске ноября 2022 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 21 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Нижневартовске, Архангельске, Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске и Мурманске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября.

В Великом Новгороде среди лучших по оплате — вакансия заместителя министра здравоохранения Новгородской области, в Комсомольске-на-Амуре — ведущего экономиста, в Иваново — маркетолога, в Калуге — начальника центра управления сетями, в Архангельске — менеджера проектных решений.

1

Старший менеджер проектных решений VAS-услуг 

от 78 000 руб.

2

Менеджер по продажам 

от 70 000 руб.

3

Директор магазина 

54 500 — 70 800 руб.

4

Менеджер по активным продажам 

от 50 000 руб.

5

Главный специалист-эксперт юридического отдела 

50 000 руб.

 

24 ноябрь 10:49 | : Экономика

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