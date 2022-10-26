Лучшие вакансии в Архангельске ноября 2022 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 21 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Нижневартовске, Архангельске, Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске и Мурманске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября.
В Великом Новгороде среди лучших по оплате — вакансия заместителя министра здравоохранения Новгородской области, в Комсомольске-на-Амуре — ведущего экономиста, в Иваново — маркетолога, в Калуге — начальника центра управления сетями, в Архангельске — менеджера проектных решений.
1
от 78 000 руб.
2
от 70 000 руб.
3
54 500 — 70 800 руб.
4
от 50 000 руб.
5
50 000 руб.