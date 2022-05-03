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Лучшие вакансии июля в Архангельске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Твери, Туле, Мурманске, Брянске, Калининграде, Архангельске, Якутске, Смоленске, Вологде, Нижнем Тагиле, Симферополе, Владимире — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Архангельск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Водитель-экспедитор категории Е

88 000 — 110 000 руб.

2

Монтажник наружных трубопроводов

от 70 000 руб.

3

Старший клиентский менеджер

от 65 000 руб.

4

Дизайнер корпусной мебели

от 60 000 руб.

5

Менеджер по продажам

от 60 000 руб.

 

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27 июль 09:41 | : Экономика

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