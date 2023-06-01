В Архангельске появилась работа мечты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 22 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Нижневартовске, Мурманске, Калуге, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре и Курске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать.
Архангельск
№
Должность
Предлагаемая зарплата
1
105 000 — 123 000 руб.
2
от 90 000 руб.
3
от 60 000 руб.
4
52 000 — 85 000 руб.
5
от 50 000 руб.