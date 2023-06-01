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В Архангельске появилась работа мечты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 22 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Нижневартовске, Мурманске, Калуге, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре и Курске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать.

Архангельск 

Должность 

Предлагаемая зарплата

1

Начальник производства 

105 000 — 123 000 руб.

2

Инженер-геодезист 

от 90 000 руб.

3

Экономист по труду и заработной плате 

от 60 000 руб.

4

Супервайзер мерчендайзеров 

52 000 — 85 000 руб.

5

Менеджер по продажам 

от 50 000 руб.

 

 

25 июль 10:19 | : Экономика

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