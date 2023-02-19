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Сюрприз! Аэропорт "Архангельск" вернется к работе уже в ноябре этого года

Это произойдет после завершения работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, финал которых в соответствии с контрактом запланирован на ноябрь.

Международный аэропорт Архангельск возобновит свою работу в 2023 году. К концу ноября здесь завершится первый этап реконструкции, что позволит возобновить прием воздушных судов уже осенью этого года.

Как сообщалось ранее, с 1 мая международный аэропорт Архангельск закрыт на реконструкцию. Ремонтные работы здесь пройдут в два этапа.

Первый этап, как пояснили в региональном министерстве транспорта, включает ремонт взлетно-посадочной полосы протяженностью 2500 метров и рулежных дорожек, а также установку светосигнального оборудования. Он должен завершиться до конца ноября текущего года.

– После окончания первого этапа работ аэропорт возобновит работу по приему и отправке воздушных судов, – пояснил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Во время второго этапа реконструкции будут построены очистные сооружения, патрульная дорога и здание аварийно-спасательной службы.

– Окончание этих работ запланировано в 2024 году, их проведение будет организовано таким образом, чтобы это не мешало штатной работе аэропорта, – подчеркнул глава ведомства.

Сейчас на объекте ведется демонтаж плит и покрытия из асфальтобетона, а также светосигнального оборудования. 

10 май 15:32 | : Экономика

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