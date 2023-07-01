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Дети Архангельска получили школьные комплекты от "Единой России"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» семьям из Архангельска вручили школьные комплекты принадлежностей.  

Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Многодетная семья Ишмуковых из Архангельска тоже стала участником акции. Школьные комплекты для предстоящего учебного года получила первоклассница Полина и её брат Леонид, который перешёл в четвертый класс. 

С пяти лет Лёня посещает театральную студию, и мечтает стать профессиональным актером. Поэтому он открыл мероприятие чувственным прочтением стихотворения Владимира Степанова «Праздник сентября». Хорошую интерпретацию произведения отметил депутат Госдумы Михаил Кисляков. 

«Мальчик переборол себя, и рассказал стихотворение перед большой аудиторией. Молодец, вот так и нужно поступать по жизни - пришел, увидел, победил! Будущим первоклассникам и их старшим товарищам я желаю главного – хорошей учебы. Запомните, от вашей учебы зависит ваше будущее, это нужно помнить», – резюмировал Михаил Кисляков.

В этот день двадцать один ребенок получил комплект школьных принадлежностей. Их вручали депутат Государственной Думы Михаил Кисляков, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Елена Молчанова и заместитель министра образования Архангельской области Ирина Попова. В комплекты входят тетради, дневник, набор карандашей, фломастеры и другие канцелярские принадлежности.  

«Первое сентября – начало нового учебного года, это событие самый настоящий праздник! Важно в эти дни окружить детей особым вниманием, заботой и любовью. Очень здорово, что в нашей области столько неравнодушных людей, которые объединяются, чтобы помочь нашим семьям», – отметила Елена Молчанова.  

Более 50 комплектов школьных принадлежностей будут вручены архангельским детям в ближайшее время.  

«Дорогие ребята, пусть для каждого из вас новый учебный год несет только позитивные моменты. Чтобы обязательно вы сделали новые открытия, новые свершения. Надеюсь, родители будут единомышленниками с педагогами в школе, это совместная задача – помочь нашим детям, ведь они - наше будущее», - сказала Ирина Попова.  

В завершении мероприятия для ребят был организован мастер-класс по гончарному делу. Каждый слепил на память ангела из глины.


30 август 07:56 | : Экономика

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