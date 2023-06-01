В Архангельской области стартовал партийный проект "Собери ребенка в школу"

В ходе акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России»», – сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», – рассказал Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий – они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», – рассказала координатор партпроекта.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

«Каждый год в преддверии начала учебного года «Единая Россия» оказывает содействие семьям из малообеспеченных, многодетных семей в подготовке детей к школе. В этом году особенное внимание будет уделено семьям мобилизованных, участников СВО. Из-за отсутствия главы семейства на их плечи ложится большая финансовая нагрузка. Наша акция призвана помочь этим семьям справится с трудностями. Приглашаем присоединиться к этому доброму делу депутатов фракции «Единая Россия», членов и сторонников партии, меценатов. В помощь принимаются рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, детские книги, набор для творчества вплоть до школьной формы и обуви. К 1 сентября гуманитарную помощь для первоклассников отправим и на Донбасс.

Пункты приема открыты во всех местных отделениях партии. В Архангельске принести школьные принадлежности можно в штаб общественной поддержки по адресу ул. Поморская, д.5.», - руководитель общественной приемной «Единой России» Сергей Эммануилов.



