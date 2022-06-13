Архангельская область присоединилась к акции "Собери ребенка в школу"

В рамках партпроекта «Новая школа» партия ежегодно проводит Всероссийские акции «Собери ребёнка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приёмка»
В рамках акции «Собери ребёнка в школу» канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 тысяч детей по всей России, в ЛДНР и на освобождённых территориях.
«В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку. Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учебы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, Республика Адыгея», – рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.
По её словам, в рамках партийной акции «Помощь школам» поддержку оказали 6,5 тысячам образовательных учреждений. «Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.
«Приобрели и установили средства антитеррористической и противопожарной защиты, закупили учебники и художественную литературу, оборудование и инвентарь для актовых и спортивных залов, инвентарь и декорации для школьных детских театров», – сообщила Алёна Аршинова.
Проверку качества капремонта школ проводили в рамках ежегодной Всероссийской акции «Родительская приёмка». Депутаты «Единой России» всех уровней, секретари реготделений вместе с сотрудниками органов местного самоуправления в сфере образования, а также с представителями родительских комитетов и надзорных органов оценивали готовность школ к новому учебному году.
«Особое внимание уделяли качеству проведённых ремонтных работ, соблюдению санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности, наличию необходимых материалов и оборудования для проведения занятий. В приёмке приняли участие почти 12 тысяч родителей. Они смогли лично проверить исправность и сроки годности огнетушителей, наличие автоматической системы противопожарной защиты и оповещения, схем эвакуации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов», – сказала Алёна Аршинова.
Архангельская область не стала исключением, во всех местных отделениях прошла акция «Собери ребенка в школу».
«Об итогах говорить рано, потому что школьные принадлежности продолжают приносить, к нам продолжают поступать заявки с просьбой помочь от семей, попавших в тяжелую ситуацию. На сегодняшний день мы помогли более чем 100 семьям, вручив школьные наборы и канцелярию. Помочь удалось благодаря общим усилиям депутатов, предпринимателей, членов и сторонников партии. В наших социальных сетях мы ежедневно выкладываем информацию об оказанной помощи. Мы активно подключились к оказанию помощи семьям Донбасса. Для маленьких учеников Донецкой народной республики и освобожденных территорий региональное отделение партии отправило более 400 наборов первоклассников. В сентябре отправим около полторы тысячи книг – детскую, историческую литературу для школ и библиотек Донбасса», - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.