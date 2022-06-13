Как "Единая Россия" детей в школу собирала

Архангельское отделение «Единой России» и «Молодой Гвардии» передает школьные наборы детям Архангельской области, ДНР и освобожденных территорий.
Региональное отделения партии отправило более 400 наборов первоклассников для детей из Донецкой народной республики и освобожденных территорий.
«В этом году география акции расширилась, мы помогаем детям Донбасса, освобождённых территорий. Им сейчас как никогда нужна наша поддержка, чтобы вернуть привычный образ жизни, наладить мирный быт. Но мы не забываем помогать и семьям нашего региона», - подчеркнул руководитель исполкома регионального отделения партии Иван Воронцов.
Ранее в партию обратилась Эльвира Никитина, мама 3 детей, ее старшая дочь пойдет в 7 класс, сын - в 1 класс. Сегодня «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» передали школьные наборы многодетным семьям Архангельска в том числе семье Никитиных. В набор входит самое необходимое для успешного начала учебного года: ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, пластилин, пеналы, рюкзаки.
«Мы оказываем адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также детям-вынужденным переселенцам из ЛДНР, чтобы подготовиться к началу учебного года. Я сама мама третьеклассницы и знаю не понаслышке, сколько стоит собрать ребенка в школу. С учетом того, что дети быстро растут, это недешево. Поэтому помогаем семьям, по крайней мере, на первых порах с самыми необходимыми школьными принадлежностями», - рассказала руководитель «Молодой гвардии «Единой России» в Архангельской области Мария Валуйских.
К акции присоединились депутаты «Единой России» всех уровней, как в столице Поморья, так и в районах. Спонсорскую помощь в закупке принадлежностей оказали депутаты областного Собрания Михаил Авалиани, Александр Фролов, депутаты Архангельской гордумы Рим Калимуллин, Сергей Чанчиков, Иван Воронцов. Члены партии, сторонники и активные горожане продолжают приносить школьные товары в местные отделения партии по всей области. А значит, акция будет продолжена.