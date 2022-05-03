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"Единая Россия" помогает собрать ребенка в школу. Не только в Архангельске...

 В этом году активисты партии передают школьные наборы учащимся не только в России, но и на Донбассе и освобождённых территориях.

 Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

«Акция «Собери ребёнка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», — отметила она.

В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приёмных партии, её региональных и местных отделениях, волонтёрских центрах — таких пунктов приёма в регионах открыто более 4 тысяч. 

В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передаёт детям в ПВР, на Донбасс и освобождённые территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». 

Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарным грузом — комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребёнка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области. 

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.

 «В Архангельской области в акции принимают участие депутаты всех уровней, активные члены партии «Единая Россия», и неравнодушные жители нашей области. Они приносят канцелярию, тетради и все, что может пригодиться ребёнку в новом учебном году. Мы планируем охватить как можно больше многодетных семей, и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации по всей области. 

Стоит отметить, что благодаря публикациям информации об акции «Собери ребёнка в школу» в социальных сетях, многодетные родители начинают обращаться к нам за помощью. И каждое подобное обращение будет поддержано.

Кроме того, в этом году акция расширяет свою географию и охватывает также Донбасс и освобождённые территории. С начала проведения спецоперации, Архангельское региональное отделение Партии регулярно отправляет гуманитарную помощь в виде канцелярских товаров на Донбасс. Среди них – тетради, ручки, фломастеры, альбомы для творчества и т.д.», - подчеркнул Руководитель Архангельского регионального волонтёрского центра «Единой России» Сергей Эммануилов.

17 август 11:39 | : Политика

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