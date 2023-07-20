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"ЭкоИнтегратор" требует обустройства подъездов к контейнерным площадкам

Ответственность регоператора и перевозчиков начинается с момента погрузки отходов. Но для того, чтобы это сделать, к контейнерам нужно хотя бы иметь возможность подъехать. 

Вопреки законодательным нормам и обязанностям по содержанию и оборудованию контейнерных площадок муниципалитеты, управляющие компании и юрлица не всегда реагируют на просьбы регоператора «ЭкоИнтегратор» по их обустройству. Контейнеры выставляют на обочины дорог, в гаражи, кусты и заросли, под линии электропередач. Во-первых, это некомфортно для жителей, во-вторых, зачастую делает вывоз отходов спецтехникой попросту невозможным. 

«Водители, приезжая на контейнерную площадку, делают фото «до» и «после» и заносят отчет в специальное мобильное приложение, где оставляют и заявки на обустройство площадок. В 2023 году таких заявок поступило 436, на основе каждой в управляющие компании и муниципалитеты мы направили просьбы об их обустройстве и только в единичных случаях получили реакцию. Водители так и продолжают таскать на себе контейнеры, а мы повторно направляем требования обеспечения должного уровня инфраструктуры для сбора ТКО», - рассказывает начальник управления внутреннего контроля и аудита регоператора «ЭкоИнтегратор» Ксения Жук. 

Хотя есть и позитивные примеры – на просьбу провести реконструкцию мест накопления отходов в городе Архангельске и Северодвинске в этом году откликнулись управляющие компании «Ластола», «Одо», «Все свои», «Развитие» и ТСЖ «Выучейского 16». Регоператор надеется, что в эту работу включатся и другие коммунальщики.


27 июль 17:20 | : Экономика

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