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Пока другие гуляли. «ЭкоИнтегратор» подводит итоги первой декады нового года

У всех – праздники, а у регОператора по обороту ТКО – рабочие дни. И не просто рабочие, а в усиленном режиме. «ЭкоИнтегратор» подвел итоги работы в новогодние праздники:

Увеличено количество контейнеров в Архангельске для избежания перенакопления в новогодние праздники, когда отходов традиционно становится больше.
Мусоровозы осуществляли вывоз отходов с контейнерных площадок дважды, а где-то и трижды в день.
Задействована дополнительная техника для вывоза твердых коммунальных, раздельно накопленных и крупногабаритных отходов.
По данным ЦУР Архангельской области, в адрес «ЭкоИнтегратора» поступило 52 обращения, почти все из которых носили консультативный характер.
Колл-центр принимал обращения от граждан ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов.

И самая важная составляющая – совместная работа «ЭкоИнтегратора», перевозчиков, управляющих компаний и органов местного самоуправления в части содержания контейнерных площадок в нормативном состоянии и обеспечения подъезда к ним благодаря очистке от снега. Все заявки от регионального оператора по приведению контейнерных площадок в порядок отработаны в дежурном режиме.

Это позволило оперативно и надлежащим образом оказывать услугу по обращению с ТКО на протяжении длинных выходных! Положительная практика взаимодействия «ЭкоИнтегратора» и перевозчиков с управляющими компаниями и органами местного самоуправления будет продолжаться.

11 январь 08:38 | : Экономика

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