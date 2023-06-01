«ЭкоИнтегратор» и муниципалитеты договорились об обустройстве ПВН

Все площадки временного накопления на территории региона поэтапно будут приведены к нормативным требованиям.

ПВН – один из наиболее острых вопросов, который сегодня стоит в работе регоператора. Часть населенных пунктов Архангельской области расположена на отдаленных и труднодоступных территориях, которые во время половодья и распутицы могут быть отрезаны от райцентров. Поэтому площадки временного накопления – это необходимое звено в логистической цепочке. К ним СанПиН предъявляет строгие требования. С момента начала работы регоператор ведет переговоры с владельцами данных участков о приведении ПВН в порядок в соответствии с нормами.

«По закону ПВН должны обустраивать собственники земли – как правило, это муниципалитеты. Но на эту работу им не выделялось финансирование. И получился замкнутый круг: нормативные требования к площадкам есть, а денег, чтобы их выполнить, нет. К счастью, ситуация сдвинулась с мертвой точки. По ряду муниципальных округов и районов установлены ответственные за обустройство таких площадок, составлен план мероприятий, определены источники финансирования», – говорит врио директора регоператора «ЭкоИнтегратор» Евгений Шидловский.

Как заявляли ранее в Министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, в регионе уже запущена программа по строительству трех станций перегрузки отходов. В ближайшее время они появятся на островах Хабарка, Бревенник, Кегостров. По озвученной информации, объекты будут полностью соответствовать установленным нормам по изоляции, отводу сточных вод. Накопление отходов будет осуществляться в специализированных закрытых ангарах – это исключит попадание дождя и снега.

Стоит также отметить, что храниться на ПВН отходы могут до 11 месяцев. Сейчас, после осенне-зимнего сезона, регоператор активно вывозит их на полигоны. Для этого используется спецтехника.