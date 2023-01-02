«ЭкоИнтегратор» просит жителей Архангельска не перекрывать подъезды к контейнерам

Жители столицы области иногда жалуются, что мусор с контейнерных площадок вовремя не вывозится. И не замечают очевидного – подъезды к контейнерам ТКО перекрыты их же личным автотранспортом. Пример на фотографии.
Для каждой контейнерной площадки существует согласованный график, в котором указано время выгрузки ТКО, РНО и КГО. Поэтому спецтехника не может ждать, когда освободится проезд, а также совершать несколько рейсов на одну и ту же площадку в один день.
Если у вашего дома сегодня не убраны контейнеры с отходами, это значит, что мусоровоз не смог подъехать к контейнерам. В последнее время участились случаи парковок машин как раз напротив баков, лишая мусоровоз и пространства для маневра.
Автомобили мешают не только вывозу отходов, но и чистке дорог от снега. Это может привести к тому, что в следующий раз мусоровоз не сможет подъехать к площадке из-за неочищенной дороги.