"ЭкоИнтегратор" использует новейшие технологии в управлении потоками ТКО

Автоматизированная система «Управление отходами» (АСУ) позволяет контролировать потоки отходов онлайн, что делает их движение максимально прозрачным. Региональный оператор по Архангельской области одним из первых в стране использует эту систему в своей работе.



С помощью АСУ происходит сбор и вывоз ТКО с 13,5 тысяч контейнерных площадок и более чем с 2,5 тысяч точек вывоза бестарным способом в Архангельской области. В режиме онлайн отслеживается доставка отходов от контейнера до полигона или сортировочного комплекса, формируются маршруты и фотоотчеты о вывозе из каждого двора. Все данные содержатся в единой базе. Проверить информацию о вывозе фактически можно в один клик.



«Автоматизированная система следит за тем, чтобы перевозчики не отклонялись от запланированных маршрутов, что позволяет своевременно вывозить отходы. С помощью фотофиксации и комментариев, которые делают водители через специальное мобильное приложение, мы оцениваем качество вывоза и даем обратную связь на обращения граждан. Кроме того, программа оптимизирует маршруты, сокращая их в среднем на 25–30%, формирует статистику и предлагает прогнозы. Плюс большая часть мусоровозов подключена к системе ГЛОНАСС, и мы в реальном времени наблюдаем за их передвижением», – рассказал о преимуществах АСУ Евгений Шидловский, врио регоператора «ЭкоИнтегратор».



АСУ разрабатывалась на протяжении нескольких лет программистами, математиками, инженерами и экологами компании «Большая тройка». Разработчик специализируется на цифровых технологиях, направленных на улучшение окружающей среды. Программа постоянно совершенствуется.