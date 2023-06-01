Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор" использует новейшие технологии в управлении потоками ТКО

Автоматизированная система «Управление отходами» (АСУ) позволяет контролировать потоки отходов онлайн, что делает их движение максимально прозрачным. Региональный оператор по Архангельской области одним из первых в стране использует эту систему в своей работе.

 С помощью АСУ происходит сбор и вывоз ТКО с 13,5 тысяч контейнерных площадок и более чем с 2,5 тысяч точек вывоза бестарным способом в Архангельской области. В режиме онлайн отслеживается доставка отходов от контейнера до полигона или сортировочного комплекса, формируются маршруты и фотоотчеты о вывозе из каждого двора. Все данные содержатся в единой базе. Проверить информацию о вывозе фактически можно в один клик.

 «Автоматизированная система следит за тем, чтобы перевозчики не отклонялись от запланированных маршрутов, что позволяет своевременно вывозить отходы. С помощью фотофиксации и комментариев, которые делают водители через специальное мобильное приложение, мы оцениваем качество вывоза и даем обратную связь на обращения граждан. Кроме того, программа оптимизирует маршруты, сокращая их в среднем на 25–30%, формирует статистику и предлагает прогнозы. Плюс большая часть мусоровозов подключена к системе ГЛОНАСС, и мы в реальном времени наблюдаем за их передвижением», – рассказал о преимуществах АСУ Евгений Шидловский, врио регоператора «ЭкоИнтегратор».

 АСУ разрабатывалась на протяжении нескольких лет программистами, математиками, инженерами и экологами компании «Большая тройка». Разработчик специализируется на цифровых технологиях, направленных на улучшение окружающей среды. Программа постоянно совершенствуется.

26 июнь 14:02 | : Экономика

Главные новости


Путин: «Они хотели, как в 17-ом»
Верхом на козе. К Дню памяти и скорби

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (295)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20