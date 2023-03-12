Коряжма зарастает мусором. ГСК торпедируют договор с «ЭкоИнтегратором»

Как говорится, картина маслом. Так выглядит подход к ГСК на улице Лесная в Коряжме.

По информации регионального оператора ТКО, договор на вывоз отходов из 719 ГСК Архангельской области заключили всего 25.

Три месяца в регионе – с декабря 2022 года по март 2023-го – действовал льготный период для этих организаций, а также мораторий на ведение исковой работы.



Решение о предоставлении льготных условий регоператором по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор» было принято для урегулирования спорных вопросов по выставленным счетам за вывоз отходов с 2020 года. Три месяца организациям не начислялась пеня, также на этот период была остановлена судебная работа по задолженности.



«ГСК – это реально наша болевая точка. Мы все понимаем, что отходы там люди производят, но оплачивать услугу по обращению с ТКО, мягко говоря, они не спешат, – говорит генеральный директор регоператора «ЭкоИнтегратор» Валерий Шушков. – Таких объединений в Архангельской области 719, а договор заключили всего 25. Как вы знаете, в опросах оплаты мы пошли им навстречу – специально для них ввели трехмесячный льготный период и мораторий на исковую работу. Для тех, кто готов был договариваться, мы нашли оптимальные решения, и сегодня они получают услугу в полном объеме. Надеемся, их примеру последуют и другие».



Сегодня большинство ГСК находятся на территории Архангельска – 283 кооператива, договоры на обращение с ТКО есть только у 8 из них. В Котласе 168 организаций с шестью договорами, в Коряжме – 165 с двумя контрактами. Поскольку сумма долга ГСК продолжает накапливаться, регоператор вынужден обратиться в суд. На данный момент уже подготовлено 123 иска.



Отметим, что гаражные кооперативы на территории Архангельской области производят порядка 66 906 м3 в год.



