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ЭкоИнтегратор сообщает о завершении льготного периода заключения договоров с ГСК

Напомним, что с 23 декабря 2022 года по 23 марта 2023 года включительно региональный оператор принимал заявки на заключение договоров от ГСК для урегулирования спорных вопросов по выставленным счетам за вывоз отходов с 2020 года.

 За 3 месяца в ЭкоИнтегратор поступило 46 заявок. Как отметил генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, отклик от ГСК оказался крайне низким:

 – Если говорить о том, что у нас около 700 ГСК на территории региона, а на сегодняшний день по 300 из них у нас есть полные данные, то результат, конечно, незначительный. Мы ожидали гораздо больший отклик, особенно в той части, что мы выходили в диалог с ГСК, то есть совместно достигали взаимоприемлемого решения.

 ГСК, которые заключили договор с региональным оператором, отмечают, что процедура была быстрой и понятной:

 – Договор у нас действует с 1 февраля, – рассказывает председатель ГСК «Машиностроитель-1» Александр Песьяков, – Мы заключили договор на основании средних показателей за год. Договор заключить несложно, достаточно прийти в офис, как мы и сделали, мы не ездили в Архангельск, не стояли в очереди, достаточно было просто прийти к менеджеру в городе Северодвинск.

 Льготный период для заключения договора между ГСК и ЭкоИнтегратором завершился 23 марта, и сейчас региональный оператор возвращается ко взаимодействию с данной категорией потребителей на общих основаниях и возобновляет судебно-претензионную работу. Контактный телефон для ГСК – 8(8182)63-70-08, добавочный – 316.

24 март 16:04 | : Экономика

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