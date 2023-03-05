"ЭкоИнтегратор" открыт для диалога с гаражно-строительными кооперативами

До 23 марта включительно региональный оператор принимает заявки на заключение договоров от гаражно-строительных кооперативов (ГСК) для урегулирования спорных вопросов по выставленным счетам за вывоз отходов с 2020 года. Напомним, что перед заключением договора ЭкоИнтегратор анализирует реальные объемы накопления отходов у каждого ГСК, не применяя в льготный период норматив по категории «предприятия транспортной инфраструктуры», к которым они в данный момент приравнены.



– На сегодняшний день к нам обратились только 25 ГСК, 17 из которых уже получили договор для подписи – рассказывает генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – Эти цифры – слишком малы, зная, сколько ГСК в Архангельской области на самом деле. 24 марта проблема норматива для ГСК снова станет актуальной. Сейчас этот норматив находится в процессе обжалования, вместо него будет принят другой. Но при этом затягивание заключения договоров с региональным оператором приведет лишь к формированию значительной суммы пеней, поскольку договора не быть не может. Пока все ждут результатов судов или попросту не идут к региональному оператору по другим причинам, копится просроченная задолженность, и данное обстоятельство ни одним судом не исключается. Мы хотим, чтобы ГСК, как и положено в рамках законодательства, заключили договор с региональным оператором на вывоз ТКО. Поэтому до 23 марта включительно мы призываем представителей ГСК выходить на связь с региональным оператором и заключить договоры на обращение с ТКО на взаимоприемлемых условиях. И на многочисленных собраниях, где мы встречались с представителями ГСК, я подчеркивал, что в льготный период мы не обращаемся в суд по данной категории.



Для обращения в коммерческий отдел ЭкоИнтегратора представители ГСК могут в рабочее время прийти лично – Архангельск, Поморская, 45, позвонить по телефону +7(8182)63-70-08, добавочный 316 или написать на электронную почту info@eco-tko.ru. Для оперативного решения вопросов необходимо предоставить: наименование организации, адрес ГСК и контейнерной площадки, количество боксов/гаражей в ГСК.