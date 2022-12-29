"ЭкоИнтегратор" налаживает конструктивный диалог с членами ГСК

Очередное собрание для урегулирования спорных вопросов по выставленным счетам за вывоз отходов с 2020 года в адрес ГСК состоялось 23 января в администрации Архангельска при участии советника Губернатора Архангельской области по вопросам экологии и обращению с ТКО Алексея Кувакина и директора Департамента городского хозяйства администрации Архангельска Алексея Ганущенко.
– Мы проанализировали накопление отходов у ГСК в Северо-Западном федеральном округе, – рассказал участникам встречи генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – Исходя из этих данных и исключительно ради поддержания интересов ГСК мы хотим в индивидуальном порядке заключать договоры исходя из реальных объемов накопления отходов у каждого ГСК. В данный момент на связи с ЭкоИнтегратором находится 22 ГСК, подано 7 заявок на договор, 1 – уже заключен. До 23 марта включительно мы призываем представителей ГСК выходить на связь с региональным оператором и заключить выгодный для всех сторон договор на беспрецедентных условиях. Также, если спорный вопрос ранее был передан в суд, призываю ГСК выходить на мировые соглашения с учетом тех договоренностей, которые будут достигнуты по факту получения заявок на договор.
Для обращения в коммерческий отдел ЭкоИнтегратора представители ГСК могут в рабочее время прийти лично – Архангельск, Поморская, 45, позвонить по телефону +7(8182)63-70-08, добавочный 316 или написать на электронную почту info@eco-tko.ru. Для оперативного решения вопросов необходимо предоставить: наименование организации, адрес ГСК и контейнерной площадки, количество боксов/гаражей в ГСК.