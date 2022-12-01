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"ЭкоИнтегратор": Шаг навстречу бизнесу

«Мы учитываем все факторы и идем навстречу бизнесу» – заявил генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков.

 С 23 декабря по 23 марта включительно региональный оператор будет принимать заявки на заключение договоров от гаражно-строительных кооперативов (ГСК) для урегулирования спорных вопросов по выставленным счетам за вывоз отходов с 2020 года. Об этом Валерий Шушков вчера заявил в рамках заседания экспертного совета при уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, где обсуждались вопросы взаимодействия предпринимателей и регионального оператора в части оплаты услуг:

 – Это – шаг навстречу ГСК, и вот почему:

Мы не будем требовать от них оплаты услуги по нормативу, а будем решать вопросы индивидуально, исходя из объективных данных, не отталкиваясь от установленного норматива накопления по региону.
С помощью материалов фотофиксации оказанных услуг мы проанализируем реальное накопление отходов у этих потребителей и определим общий объем накопления исходя из условия, что мусорные баки в период между вывозами не должны переполняться.
Мы призываем к диалогу представителей всех ГСК в Архангельской области, в том числе тех, которые уклонялись от оплаты услуги, для того, чтобы заключить взаимовыгодный договор и провести перерасчет по выставленным начислениям с 2020 года.

 Для обращения в коммерческий отдел ЭкоИнтегратора представители ГСК могут в рабочее время прийти лично – Архангельск, Поморская, 45, позвонить по телефону +7(8182)63-70-05 или написать на электронную почту dogovor@eco-tko.ru. Для оперативного решения вопросов необходимо предоставить: наименование организации, адрес ГСК и контейнерной площадки, количество боксов/гаражей в ГСК.

Призываю ГСК выходить на мировые соглашения с учетом тех договоренностей, которые будут достигнуты по факту получения заявок на договор, если спорный вопрос ранее был передан в суд. Со своей стороны гарантирую, что новых обращений в суды по данной категории в течение обозначенного периода не будет, – пояснил генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков.

23 декабрь 11:42 | : Экономика

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