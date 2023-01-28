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В Северодвинске "ЭкоИнтегратор" налаживает контакт с гаражными кооперативами

12 января в администрации Северодвинска состоялась рабочая встреча по взаимодействию регионального оператора с гаражно-строительными кооперативами. На собрании также присутствовал заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Михаил Тарасов, советник Губернатора Архангельской области по вопросам экологии и обращению с ТКО Алексей Кувакин и депутат областного Собрания депутатов Александр Микляев.

На заседании обсуждались вопросы по заключению договоров с ГСК в 2023 году по количеству и объему контейнеров или по нормативу, а также по перерасчету за услуги с 2020 по 2022 год.

Ранее ЭкоИнтегратор объявил о том, что с 23 декабря 2022 года по 23 марта 2023 года включительно будет принимать заявки на заключение договоров от ГСК для урегулирования спорных вопросов по выставленным счетам за вывоз отходов с 2020 года.

– В данный момент 5 ГСК находятся в стадии заключения договоров с региональным оператором, – рассказал присутствующим генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – Я в очередной раз призываю представителей всех ГСК выходить на связь с региональным оператором для достижения взаимовыгодных договоренностей. У нас нет никакого желания судиться и разорять ГСК, живущие на членские взносы, и чья деятельность не нацелена на получение прибыли. Мы хотим, чтобы ГСК, как и положено в рамках законодательства, заключили договор с региональным оператором на вывоз ТКО. Более того, когда ЭкоИнтегратор и конкретный ГСК заключат договор, мы проанализируем реальное накопление отходов у этих потребителей, определим общий объем накопления исходя из условия, что мусорные баки в период между вывозами не должны переполняться и сделаем перерасчет по тому доначислению, которое было выставлено.

Для обращения в коммерческий отдел ЭкоИнтегратора представители ГСК могут в рабочее время прийти лично – Архангельск, Поморская, 45, позвонить по телефону +7(8182)63-70-08, добавочный 316 или написать на электронную почту lnfo@eco-tko.ru. Для оперативного решения вопросов необходимо предоставить: наименование организации, адрес ГСК и контейнерной площадки, количество боксов/гаражей в ГСК.

13 январь 16:50 | : Экономика

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