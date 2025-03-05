В епархиальном управлении 20 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Архипастырь и глава региона поздравили друг друга с Пасхой Христовой, обменялись благими пожеланиями и теплыми словами признательности.

Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Витальевича за искреннее участие в церковной жизни и за поддержку Архангельской епархии. Глава митрополии выразил надежду на продолжение сложившегося взаимодействия церковной и государственной власти в Архангельской области на пользу жителей Русского Севера.

Глава региона заверил митрополита Корнилия в готовности развивать соработничество по широкому спектру вопросов и выразил главе митрополии признательность за его архипастырские труды, направленные на духовное укрепление северян.