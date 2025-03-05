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Митрополит Корнилий и губернатор Цыбульский обсудили, как правильно воспитывать молодежь

    В праздник Входа Господня во Иерусалим, 13 апреля, в Архангельском епархиальном управлении после Божественной литургии, совершенной в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

    Глава митрополии поздравил Александра Витальевича с праздником Вербного воскресенья и пожелал ему помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении Отечеству и народу Божию.

    На встрече обсудили вопросы развития церковной жизни в регионе в контексте продолжения конструктивных взаимоотношений Архангельской епархии и правительства области, направленных на развитие православной культуры, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и воспитание детей и молодежи.

    Митрополит Корнилий выразил Александру Витальевичу глубокую признательность за поддержку церковных инициатив и внимательное отношение к вопросам духовной жизни. Глава региона поблагодарил митрополита Корнилия за самоотверженные труды, направленные на развитие церковной жизни на Русском Севере, и заверил в готовности продолжать дальнейшее взаимодействие. 

14 апрель 09:11 | : Будни / Верую

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