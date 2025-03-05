Митрополит Корнилий и губернатор Цыбульский обсудили, как правильно воспитывать молодежь

В праздник Входа Господня во Иерусалим, 13 апреля, в Архангельском епархиальном управлении после Божественной литургии, совершенной в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Глава митрополии поздравил Александра Витальевича с праздником Вербного воскресенья и пожелал ему помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении Отечеству и народу Божию.

На встрече обсудили вопросы развития церковной жизни в регионе в контексте продолжения конструктивных взаимоотношений Архангельской епархии и правительства области, направленных на развитие православной культуры, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и воспитание детей и молодежи.

Митрополит Корнилий выразил Александру Витальевичу глубокую признательность за поддержку церковных инициатив и внимательное отношение к вопросам духовной жизни. Глава региона поблагодарил митрополита Корнилия за самоотверженные труды, направленные на развитие церковной жизни на Русском Севере, и заверил в готовности продолжать дальнейшее взаимодействие.