Общественники Архангельской области обсудили рецепты новой жизни

В Общественной палате Архангельской области состоялся круглый стол, посвященный роли институтов гражданского общества в формировании и развитии системы пробации в регионе. В нем приняли участие сотрудники УФСИН России по Архангельской области.

Ключевой темой обсуждения стали результаты проекта «Рецепт новой жизни», реализуемого региональным отделением Российского Красного Креста совместно с уголовно-исполнительной системой Поморья при поддержке Фонда президентских грантов. Заседание прошло под председательством руководителя Общественной палаты региона Юрия Сердюка. В диалоге приняли участие председатель Архангельского регионального отделения Российского Красного Креста Ольга Костель, представитель областного министерства труда, занятости и социального развития Марина Мороз, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Андрей Чарошников, начальник отделения исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН Мария Корота и ее коллега Елена Тихомирова, заместитель директора федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 2 ФСИН России Игорь Агапов, а также представители Общественной наблюдательной комиссии, социально ориентированных НКО и профильных ведомств.

В центре внимания участников круглого стола находились вопросы эффективной ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы. Ярким примером успешного межведомственного партнерства стал проект «Рецепт новой жизни», реализуемый на базе образовательного учреждения № 2 при исправительной колонии № 7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск). За минувший год на специально созданной учебной площадке подготовку прошли квалифицированные повара и пекари. В рамках программы для осужденных проводились мастер-классы с привлечением шеф-поваров ведущих ресторанов областного центра.

Важным новшеством проекта стала подготовка выпускниками профессиональных портфолио и видеовизиток, на которых они наглядно демонстрируют кулинарные навыки и технику работы. По оценке экспертов, такой подход в разы повышает шансы соискателей на успешное трудоустройство сразу после выхода на свободу.

О правовых механизмах и практических результатах работы системы пробации рассказала начальник отделения исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по Архангельской области Мария Корота.

- Федеральный закон «О пробации в РФ» нацелен на комплексную и эффективную социализацию людей, выходящих из мест лишения свободы, и сегодня мы уже видим конкретные положительные плоды его применения. Межведомственное взаимодействие между региональным УФСИН и всеми субъектами пробации - органами власти и социально ориентированными НКО - складывается крайне конструктивно. Граждане, как находящиеся в местах лишения свободы, так и уже освободившиеся, получают серьезную социальную поддержку, содействующую их полноценной реабилитации, - отметила Мария Альбертовна.

Представитель регионального министерства труда, занятости и социального развития Марина Мороз подчеркнула, что вопрос трудоустройства бывших осужденных требует точечного решения: специалисты кадровых центров Поморья выстраивают индивидуальную работу с каждым соискателем, организуя их прямые встречи с потенциальными работодателями.

По итогам заседания участники круглого стола единодушно высказались за дальнейшее взаимодействие между уголовно-исполнительной системой Поморья, исполнительной властью и институтами гражданского общества, отметив, что объединение ресурсов позволяет создавать надежный фундамент для возвращения оступившихся граждан к законопослушной жизни.