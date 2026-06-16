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Мишлен отдыхает. В колонии под Архангельском работодатели ищут поваров

В образовательном учреждении № 2 ФСИН России, дислоцирующемся на территории исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), состоялось мероприятие «Биржа труда». 

Встреча прошла в рамках масштабного проекта «Рецепт новой жизни», который получил поддержку Фонда президентских грантов в 2025 году и реализуется совместно с Архангельским региональным отделением Российского Красного Креста. Главной целью «Биржи труда» стало знакомство осужденных, получивших кулинарное образование, с реальными возможностями трудоустройства в Архангельской области. Участники узнали о требованиях, предъявляемых к кандидатам, и актуальных особенностях регионального рынка труда.

На мероприятии присутствовал широкий круг заинтересованных сторон: заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов, руководитель ИК-7 Василий Пасишнечук и его заместитель Руслан Аливердиев, директор ОУ-2 Сергей Алексеев и его заместитель Игорь Агапов, а также председатель регионального отделения «Российского Красного Креста» Ольга Костель с коллегами и представители службы занятости.

Собравшиеся подвели итоги работы проекта за минувший год, особо подчеркнув, что освоенные профессии повара и пекаря крайне востребованы и выпускники не останутся без работы после освобождения.

- Профессиональное становление личности - это фундамент, на котором строится возвращение человека в общество. Наша принципиальная позиция заключается в том, что никто не должен освобождаться из колонии без востребованной специальности. Мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание, ведь возможность честно трудиться - это самый надежный путь к законопослушной жизни и обретению себя в социуме, - подчеркнул заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов.

В рамках проекта образовательное учреждение подготовило 21 квалифицированного специалиста по профессиям «Повар» и «Пекарь» на базе специально созданного пространства. На «Бирже труда» несколько лучших выпускников проекта презентовали свои уникальные портфолио, включающие записанные в ходе обучения видеовизитки. На этих видеозаписях осужденные не только рассказывали о себе и своих достижениях в кулинарии, но и наглядно демонстрировали полученные навыки приготовления блюд, доказывая свою компетентность и высокий профессионализм.

Представитель службы занятости отметил, что такие видеовизитки открывают совершенно новые возможности для соискателей: работодатель сразу видит человека в деле, его навыки и аккуратность, что гораздо информативнее обычного бумажного резюме. Они подтвердили перспективность выбранного осужденными пути.

Проект «Рецепт новой жизни» завершается в августе 2026 года. Его важной особенностью является то, что каждый выпускник, помимо документа о профессиональном образовании, получает качественное портфолио своих фоторабот. Это станет мощным аргументом при поиске работы, значительно ускорит адаптацию вчерашних осужденных в обществе и поможет им начать новую, полноценную жизнь.

 

23 июль 14:11 | : Экономика

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